

السومرية نيوز - محليات

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مولدة أهلية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل مولدة اهلية وامتد ليلتهم ٣ عجلات وخزين من الكاز ضمن منطقة الامين الثانية".



وأضاف أن "الحادث لم يخلف أي إصابات بشرية".