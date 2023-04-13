النزاهة: ضبط مدير حسابات في صحة البصرة بتهمة تنظيم وصولات وهمية

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة ألفت فريقاً للتحري والتقصي عن معلومات وردتها عن اقتراف عمليَّات تلاعب وتزوير في أحد المراكز الصحيَّة في المحافظة".واضافت أن "الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكده من صحة المعلومات، نصب كميناً محكماً لأحد المتورطين، إذ انتقل بالقرب من المركز الصحي لمنطقة حي المهندسين في المحافظة، وتمكن من ضبط المتهم الذي يعمل مدير حسابات في المركز متلبساً بالجرم المشهود".وتابعت أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أختام مزورة ودفاتر وصولات لمكاتب ومحلات وهميَّة داخل سيارة المتهم المركونة داخل كراج المركز الصحي، حيث تبيَّن أنه يقترف عمليات التلاعب والتزوير هناك عبر تنظيم الوصولات ومعاملات الصرف فيها"، لافتة إلى أنه "اعترف خلال تدوين أقواله بأنه يقوم بذلك الأمر المخالف للقانون".ونوهت الدائرة بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم".