في بغداد.. ضبط 250 "مسكوكة نقدية" أثرية

أعلنت الشرطة الاتحادية، الخميس، عن ضبط 250 "مسكوكة نقدية" أثرية في بغداد.



وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز الفوج الثالث اللواء السابع وبالإشتراك مع قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ألقت القبض على متهم ضبط بحوزته 250 مسكوكة نقدية أثرية متنوعة في بغداد".

وأضاف البيان أنه "تم إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".