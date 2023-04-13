مقرب من الصدر يعلن الغاء الاعتكاف في مسجد الكوفة

أعلن مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن الغاء الاعتكاف في مسجد الكوفة.

ونشر وزير القائد تغريدة على "تويتر"، "بامر من سماحته، تم الغاء الاعتكاف في مسجد الكوفة المعظم وبسبب تصرفات الفاسدين ممن يسمون باهل القضية.. لا بارك الله بهم".



وكان المكتب الخاص للصدراصدر، قبل أيام، تعليمات إحياء الاعتكاف، وأشار إلى أن تلك التعليمات تتضمن 8 نقاط منها أن يكون مكان الاعتكاف في مسجد الكوفة من 24 حتى 27 من شهر رمضان.