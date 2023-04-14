ضبط 48 شاحنة مخالفة للضوابط بكمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (48) شاحنة محملة (مواد غذائية متنوعة وحجر مرمر وأسلاك ألمنيوم ومراحل تدفئة مركزية ومواد اولية للأصباغ ومبردات وبليت حديد كاربونات الكالسيوم واجهزة طبية ومواد مختلفة اخرى) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".واشارت الهيئة بحسب البيان الى ان "عمليات الضبط تأتي للحد من التهريب في كافة المناطق الكمركية"، مبينة ان "العملية تمت بأسناد من شرطة الكمارك".