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وزير البيئة من واشنطن: تداعيات التغير المناخي باتت تهدد العالم اجمع
محليات
2023-04-14 | 04:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
360 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أكد وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الجمعة، ان تداعيات التغير المناخي باتت يهدد العالم اجمع وليس العراق فحسب.
وقالت وزارة البيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار مشاركته فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14 ابريل الحالي، شارك وزير البيئة نزار ئاميدي في اعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي استضافها البنك الدولي في العاصمة واشنطن بحضور موظفي وخبراء البنك ومشاركة الوزراء المعنيين لكل من الاردن والمغرب والمصري"، مشيرة الى ان "الجلسة كانت بعنوان تسريع التنمية الذكية مناخيا، تم خلالها استعراض اوضاع هذه الدول والتحديات التي تواجهها ومجالات التعاون الممكنة مع البنك الدولي".
وبحسب البيان، قدم وزير البيئة ضمن هذا السياق برامج الحكومة العراقية والخطوات الجادة التي اتخذتها لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي بات يهدد العالم اجمع وليس العراق فحسب، وايلاء هذا الملف اهمية كبيرة في البرنامج الحكومي"، مؤكدا في الوقت ذاته على "اهمية تفعيل الدعم الدولي في برامج ومشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة تحديات التغير المناخي".
واضاف ئاميدي ان "البنك الدولي قدم تقرير المناخ والتنمية في العراق ليكون أساسا تحليليًا لتلبية احتياجات التنمية الأكثر إلحاحا وتحديات المناخ في وقت واحد، والى اتخاذ إجراءات ومعالجات للتغلب على أخطار تغير المناخ وتسريع التنمية الخضراء والمرنة والشاملة في العراق بما يساعد على التحول التدريجي للاقتصاد الاخضر المستدام".
وتم التطرّق خلال الاجتماع ايضا إلى اهمية تطور التعاون المشترك وبرامج العمل في المجالات كافة خاصة ملف التغير المناخي والتصدي لأثاره وابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الأمنية"، داعيا الى تحويل البرامج والمشاريع التي قدمت في تقرير البنك الدولي إلى مشاريع تخدم القطاع البيئي خاصة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات وقطاع المياه والزراعة وتحسين كفاءة ادارة المياه والطاقات المتجددة المستدامة، وفقا للبيان.
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