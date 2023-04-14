اغتصاب طفلة وقتلها والتمثيل بجثتها.. جريمة "مروعة" في البصرة: إليك التفاصيل كاملةً (فيديو)

السومرية نيوز – امن



شهدت محافظة البصرة، جريمة قتل لطفلة تبلغ في العمر 7 سنوات بعد اغتصابها يوم أمس الخميس 13 أبريل/ نيسان 2023، فيما ألقت شرطة المحافظة، القبض على مغتصب وقاتل الطفلة التي تدعى "في".







*بيان شرطة البصرة

كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، ملابسات هذه الجريمة "المروعة" والتي أثارت غضبا واسعا في العراق.



وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جريمة قتل يندى لها الجبين حصلت الخميس في منطقة المشراق بمحافظة البصرة لطفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات بعد اغتصابها"، مبينة انه "بعد ورود معلومات عن اختطافها من قبل مجهولين وبناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد المشددة بكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة الى العدالة على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة ضابط مركز شرطة البصرة العقيد علي بهير وثلة من ضباط التحقيق والمنتسبين وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وبوقت قياسي تم كشف ملابسات جريمة القتل والقاء القبض على الجاني".



وأضاف البيان، انه "بعد التحقيق مع الجاني اعترف صراحتاً بجريمة القتل والاغتصاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل". وأثارت هذه الجريمة، غضباً واسعاً في العراق وخصوصا بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بأنزال اقصى العقوبات على المتهم بذلك.كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، ملابسات هذه الجريمة "المروعة" والتي أثارت غضبا واسعا في العراق.وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جريمة قتل يندى لها الجبين حصلت الخميس في منطقة المشراق بمحافظة البصرة لطفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات بعد اغتصابها"، مبينة انه "بعد ورود معلومات عن اختطافها من قبل مجهولين وبناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد المشددة بكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة الى العدالة على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة ضابط مركز شرطة البصرة العقيد علي بهير وثلة من ضباط التحقيق والمنتسبين وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وبوقت قياسي تم كشف ملابسات جريمة القتل والقاء القبض على الجاني".وأضاف البيان، انه "بعد التحقيق مع الجاني اعترف صراحتاً بجريمة القتل والاغتصاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".





*روايات عن الجريمة

وفي التفاصيل التي كشفها والد الطفلة في تقرير تلفزيوني، قال إن ابنته "في" كانت تقف أمام منزلهم، حيث أتى أحد الأشخاص وقدم لها ألف دينار (نحو نصف دولار) وأقنعها أن تذهب معه لشراء الحلوى"، لافتا الى ان "المتهم توجه بها إلى منزل مهجور، حيث قام باغتصابها وقتلها والتمثيل بجثتها ورميها في مكب للنفايات".



وقال والد الطفلة أنه "بعد اختفاء ابنته تحقق من كاميرات المراقبة حتى وصل إلى المتهم، وتوجه إلى منزل، لكن المتهم ادعى أنه ترك الطفلة في الشارع بعد أن اشترى لها الحلويات".





وأكد أنهم أبلغوا الشرطة بعد إنكاره، والتي ألقت القبض عليه، حيث اعترف في التحقيقات بجريمته. ونفى أقارب الطفلة ما أشيع عن وجود خلافات مسبقة بينهم وبين المتهم، دفعته لارتكاب جريمته، مؤكدين عدم معرفتهم مطلقا به.



بدوره، كشفت مصادر أمنية، أن "الطفلة تم اختطافها من قبل أحد الأشخاص، والذي أخذها بدوره إلى صديقه، حيث تم اغتصابها ثم ذبحها بالسكين ووضع جثتها في كيس نفايات، ورميها قرب مدرسة".