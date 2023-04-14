النجف.. تلاعب وتزوير ومخالفات في دوائر التسجيل العقاري والبلدية والضرائب

وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم "كشف كتب براءة ذمة مزورة منسوب صدورها عن الهيئة العامة للضرائب - فرع النجف لمصلحة إحدى الشركات، لافتة إلى تواطؤ موظفين في مديريَّة التنفيذ في المحافظة وهيئة إعمار النجف في إرسال الكتب المزورة إلى هيئة الإعمار، والتي تم بموجبها تحويل المبالغ إلى المديريَّة بشكل مباشر دون ربط صحة الصدور؛ لقاء حصول الموظفين على مكاسب ماديَّة، وبلغ مقدار الضرر بالمال العام (٨٥،٠٤٨،٠٠٠) مليون دينار".وأضافت، أن "فريق مكتب تحقيق النجف رصد قيام مدير الواردات في مديريَّة بلديَّة النجف وأحد الموظفين بالتلاعب في السجلات وشطب ديون مجموعة من المدينين، مشيرة إلى ضبط الصفحات التي تم التلاعب بها، وفي مديريَّة التسجيل العقاري تم ضبط أصل كتاب تخصيص قطعة أرض صادر عن مديريَّة البلديَّة دون علم رئيس وأعضاء لجنة تخصيص الأراضي في المحافظة".وفي جامعة القادسيَّة - كليَّة التمريض، أوضح البيان، أنه "قامت شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بضبط حالة تلاعب في الأمر الجامعي الخاص بتحويل أسماء أجراء يوميين إلى عقود وزاريَّة، دون أن تكون لهم أوامر إداريَّة سابقة بالعمل كأجراء يوميين".