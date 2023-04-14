بغداد.. اخماد حريق كبير بمعمل للمستلزمات البلاستيكية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل جملون بمساحة 2000 متر مربع مشيد من ألواح السندويج بنل والصفيح سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، متخذ كمعمل لصناعة مستلزمات المطاعم والمطابخ البلاستيكيه ذات الاستعمال الواحد مع خزين كبير من مواد الأولية للصناعات البلاستيكية وماكينات التصنيع".وأضافت، ان" فرق الدفاع المدني استنفرت في جانب بغداد الكرخ ودفعت بثقلها من عجلات اطفاء تخصصية واخرى ساندة مع فرق إنقاذ تخصصية لتتمكن من تطويق النيران وأبعاد خطر انتشارها إلى المعامل المجاورة للمعمل المحترق بعدها نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المعمل وتخمد النيران رغم كثافه الانبعاثات الغازية السامه المصاحبة للحريق".وأشارت الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".