انقاذ امرأة حاولت رمي نفسها في نهر ديالى

وقال الناطق باسم القيادة العقيد هيثم سلمان الشمري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم انقاذ امرأة حاولت الانتحار في نهر ديالى بالقرب من مستشفى البتول من قبل مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات ومنعها من رمي نفسها في النهر".وأضاف، انه "وبعد التحقيق تبين ان اسباب محاولة الانتحار نتيجة خلافات عائلية".