السيطرة على حريق "ألعاب السلام" في النجف

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل لعبة السفينة بمدينة ألعاب السلام بمحافظة النجف الإشراف".وأشارت المديرية إلى أن فرقها "استنفرت وطوقت النيران وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية داخل مدينة الألعاب".وقبل قليل، أفاد مراسل السومرية نيوز، باندلاع حادث حريق في مدينة ألعاب حي السلام بمحافظة النجف، فيما لفت إلى أن فرق الدفاع المدني تكافح للسيطرة على الحادث.