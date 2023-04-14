العشرات من اهالي البصرة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "العشرات من أهالي منطقة البراضعية وسط البصرة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال مشروع خدمات البنى التحتية للمنطقة".واضاف: "طالب المحتجون في تجمع امام مقر الشركة المنفذة للمشروع محافظ البصرة اسعد العيداني بالتدخل من اجل انجاز المشروع الذي تأخر كثيرا و تسبب بطفح مياه المجاري".