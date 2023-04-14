انتشال اربع جثث من داخل عجلة محترقة اثر حادث مروري في بابل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان فرق الدفاع المدني انتشلت اربع جثث متفحمة من داخل عجلة اثر حادث مروري في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق داخل عجلة وانتشلت 4 جثث متفحمة وانقذت 11 آخرين نتيجة حادث اصطدام مروري".



واضاف ان "الحادث وقع بين عجلة "التيما" صالون وعجلة نوع "استار اكس" على طريق جبله صويره بمحافظة بابل".