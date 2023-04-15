العراق على موعد جديد مع تساقط الامطار.. إليك التفاصيل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقتي الوسطى والشمالية غائم جزئي يتحول إلى صحو، أما المنطقة الجنوبية فالطقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في اجزائها الجنوبية ثم يتحول الى صحو، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقتي الوسطى والجنوبية صحو مع بعض الغيوم، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم و يكون غائم جزئي في اقسامها الغربية، مع زخات مطر فيها بعد الظهر، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأوضح، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائم جزئي مع تساقط زخات مطر متفرقة في اقسامها الغربية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الجبلية، لا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".