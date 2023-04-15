قرابة 5 ملايين مسافر دولي دخلوا وغادروا المطارات العراقية في 2022.. دبي تتصدر العالم

وقالت بيانات أن "مطار دبي الدولي" يلقب بأكبر المطارات الدولية ازدحاماً للعام التاسع على التوالي"، مشيرة الى ان "مطار دبي عزز الفارق بنحو 8 ملايين مسافر بينه وبين مطار لندن هيثرو الذي جاء في المركز الثاني بنحو 58.2 مليون مسافر، بنمو 230.5%".وبحسب بيانات المجلس، جاء مطار دبي الدولي في المركز الخامس من حيث العدد الإجمالي للمسافرين للسفر المحلي والدولي. كما بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، نحو 4.65 مليون مقعد مجدول خلال مارس 2023.وأظهرت بيانات مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أنه بذلك يحتفظ "دبي الدولي" بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة"، فيما توقعت المؤسسة أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام الجاري إلى نحو 78 مليون مسافر.

وبحسب ما نشره الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، فأن قرابة 5 مليون مسافر دولي دخلوا وغادروا المطارات العراقية في العام الماضي 2022.وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "بلغ مجموع المسافرين الدوليين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية وهي: (بغداد، أربيل، النجف، البصرة، السليمانية) نحو (4.9) مليون مسافر، منهم 2.069 مليون مسافر عبر مطار بغداد الدولي و351.1 ألف مسافر عبر مطار البصرة الدولي".ويمتلك العراق 5 مطارات دولية، وهي مطارات بغداد والنجف وأربيل والسليمانية والبصرة، لكن محافظات ذي قار والأنبار وميسان اتجهت إلى الإعلان عن مشاريع إنشاء مطارات جديدة، بعضها من خلال الاستفادة من مطارات عسكرية سابقة بتطويرها إلى مطارات مدنية.ويعتبر مطار كركوك هو الأحدث بين المطارات التي صنفتها بغداد بالدولية، والتي ستسمح باستقبال رحلات خارجية، بما يصب في صالح نحو 5 ملايين عراقي سيستفيدون منه، من سكان كركوك وصلاح الدين ونينوى، التي خرج مطارها عن الخدمة بفعل المعارك مع تنظيم "داعش" الارهابي، وكانوا يضطرون للتوجه إلى مطار أربيل أو بغداد.أما بالنسبة لمطار الموصل الدولي، فقد شهد في الـ 5 من الشهر الجاري (نيسان) 2023، هبوط اول طائرة عسكرية من نوع "c130" منذ إعلان تحرير المدينة من "داعش" الارهابي عام 2017.ومن المقرر أن تبدأ الرحلات العادية في مطار الموصل الدولي مطلع السنة القادمة (2024).وسيمنح موقع مطار الموصل الدولي فرصاً عديدة في مجالات مختلفة لمحافظة نينوى، والمناطق المجاورة في نقل البضائع والمسافرين، لا سيما توفير الالاف من فرص العمل لأهالي المحافظة.