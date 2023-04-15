اخماد حريق بمجمع تجاري في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل بنايه مجمع تجاري متعدد الطوابق متخذة لبيع العطور والملابس في منطقة السيدية وسط بغداد ".وأشار البيان الى، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وأبعدت امتداد الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث ونفذت عمليات الاقتحام المباشر بعد أن اضطرت إلى كسر الأقفال والدخول وسط محال المجمع وإخماد النيران بشكل كامل".وأضافت المديرية، ان "الحريق لم يسجل خسائر بشرية غاية الان"، مشيرة الى ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق من خلال استدعاء خبير الأدلة الجنائية واخبار مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المجمع التجاري بادئ الأمر".