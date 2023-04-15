بشكل مفاجئ.. وزير الصحة يزور مستشفى الفرات العام ببغداد

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قام بزيارة مفاجئة لمستشفى الفرات العام بالعاصمة بغداد صباح اليوم السبت".وأضاف البيان، ان "هدف الزيارة كان لمتابعة واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".