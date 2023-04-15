تأكيد من التربية.. إجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية في موعدها

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنفي الأخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات"، مشددة على أن "تلك المواعيد ملزمة لجميع إدارات المدارس، وعلى المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس الالتزام بالمواعيد المحددة".وأضافت: "ستتعرض الإدارة المدرسية التي لا تلتزم بالتوجيهات الوزارية الى المساءلة القانونية".