بعد حجز أموال المتهم علي الدباس.. مصرفه متورط باختلاس مبالغ كبيرة من التجارة (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



رفع رئيس لجنة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة عادل خضير عباس، دعوى قضائية ضد المدير المفوض لمصرف المتحد للاستثمار، وذلك لعدم تحويل مبالغ نقدية تابعة للوزارة.







الوثيقة ادناه: وبحسب وثيقة صادرة من عادل خضير عباس وردت للسومرية نيوز، فانه طالب من محكمة بداءة الكرادة، بمرافعة علنية لمدير المفوض لمصرف المتحد للاستثمار والتزامه بتحويل المبلغ لحساب الوزارة في مصرف الرشيد دفعة واحدة.الوثيقة ادناه:



كما ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2023 تم الانتقال للشركة العامة لتجارة المواد الانشائية وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 9 أبريل 2023، والمتضمن استقدام (سرمد طه سعيد) المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة، وفق احكام المادة (340) وذلك لوجود مخالفات مرتبكة بإيداع مبالغ نقدية كبيرة جداً لدى مصرف المتحد للاستثمار، حيث تم تبليغ (سرمد طه سعيد) بأمر الاستقدام أعلاه".



يشار الى ان هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة (حالياً وسابقاً) على خلفيَّـة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الوزارة.



وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر استقدام المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة؛ لارتكابه مُخالفاتٍ بفتح حسابٍ جارٍ في مصرفٍ أهليٍّ، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه".



واضافت أن "المدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي، خلافاً للتعليمات والضوابط، على الرغم من أنَّ وزارة التجارة لديها حسابٌ حكوميٌّ في مصرف الرشيد".



وأوضحت الدائرة أنَّ "قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ (60,000,000,000) مليار دينار فيه، في مخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات". كما ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2023 تم الانتقال للشركة العامة لتجارة المواد الانشائية وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 9 أبريل 2023، والمتضمن استقدام (سرمد طه سعيد) المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة، وفق احكام المادة (340) وذلك لوجود مخالفات مرتبكة بإيداع مبالغ نقدية كبيرة جداً لدى مصرف المتحد للاستثمار، حيث تم تبليغ (سرمد طه سعيد) بأمر الاستقدام أعلاه".يشار الى ان هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة (حالياً وسابقاً) على خلفيَّـة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الوزارة.وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر استقدام المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة؛ لارتكابه مُخالفاتٍ بفتح حسابٍ جارٍ في مصرفٍ أهليٍّ، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه".واضافت أن "المدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي، خلافاً للتعليمات والضوابط، على الرغم من أنَّ وزارة التجارة لديها حسابٌ حكوميٌّ في مصرف الرشيد".وأوضحت الدائرة أنَّ "قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ (60,000,000,000) مليار دينار فيه، في مخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات".

يشار الى ان رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل أصدرت سابقاً، أمر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب علي جاسم محمد الدباس والذي يشغل رئيس مجلس الإدارة في مصرف المتحد للاستثمار.



وبحسب وثيقة صادرة من الرئاسة، جاء فيها: "تنفيذاً للقرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7/3/ 2022، يرجى التفضل بمفاتحة (المديرية العامة لتسجيل العقاري محافظة بغداد) و(مديرية المرور العامة محافظة بغداد) و(البنك المركزي العراقي في بغداد) بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب (علي جاسم محمد) وفق المادتين (353/356) من قانون العقوبات العراقية".



الوثيقة ادناه:

كما في الـ 9 من اذار 2022، وجهت رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل، كتاباً الى ممثلية إقليم كردستان في بغداد يخص المتهم الهارب (علي جاسم محمد).



وجاء في الكتاب الصادر من نائب رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل الاتي: "نرفق لكم طيا كتاب محكمة تحقيق أربيل المرقم (1/2860 في 9/3/2022) مع مرفقاته الخاصة بالمتهم الهارب (علي جاسم محمد) يرجى ارسالهما الى المديرية العامة لتسجيل العقاري محافظة بغداد ومديرية المرور العامة محافظة بغداد والبنك المركزي العراقي في بغداد لغرض تنفيذ مضمون الكتاب المشار اليه أعلاه للتفضل باتخاذ ما يلزم".



الكتاب ادناه: