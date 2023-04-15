الحلبوسي يستذكر جريمة الانفال: يحدونا الأمل بمستقبل أفضل

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "يتجدد الألم كل عام مع استذكار فاجعة جريمة الأنفال، التي استهدفت شعبنا في كردستان وراح ضحيتها مواطنون أبرياء".وأضاف: "يحدونا الأمل بمستقبل أفضل ينعم به العراقيون في ظل نظام ديمقراطي عادل يراعي حق المواطن، ويعمل على تقدُّم واستقرار العراق".