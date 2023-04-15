مواصفات غير متطابقة.. العراق يعيد "إرساليات" إلى إيران

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز كمرك مندلي الحدودي قام بإعادة اصدار ارساليات شيش تسليح الى الجانب الايراني لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".وبينت الهيئة، أن "عملية الاعادة تمت من خلال لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض و بحضور الجهات ذات العلاقة".