علاجات منقوصة وبنى متهالكة.. الدوز يعاني صحياً بسبب تلكّؤ المشاريع (فيديو)

واقع صحي مأساوي تشهده مناطق شرق صلاح الدين ومنها قضاء الدوز الذي انغمرت مستشفياته بمياه الأمطار حتى أصبحت تملأُ ردهات المرضى و الطوارئ ما تسبب بأخلاء المرضى مشهد يتكرر مرات عدة في كل عام دون حلول تذكر.مناشدات المواطنين تركزت في تحسين الجانب الصحي الذي يعاني من الإهمال المستمر بداء من نقص العلاجات وغياب التخصيصات وانتهاءً بقدم وتهالك البنى التحتية للمستشفى وتلكؤ العمل في انشاء مبنى المستشفى الالماني.أكثرُ من عشرةِ أعوامٍ وأهالي الدوز يناشدونَ لإنجاز المستشفى المتلكئ في المدينة، مطالبين بتحسينِ واقعِهِم الصحي الذي يكادُ يخلو من ابسطِ الخدماتِ.