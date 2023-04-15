اندلاع حريق داخل سوق جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق داخل سوق الإعلام جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر أنه "لم ترد حتى الآن معلومات بشأن وجود ضحايا أم لا".