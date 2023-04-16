السومرية نيوز – محليات



تعرضت امرأة الى إصابة بثلاث اطلاقات نارية، من قبل زوجها، إثر مشاجرات عائلية في بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شابة تولد ١٩٩٨ تعرضت لإصابة خطيرة إثر مشاجرة مع زوجها الذي استخدم سلاح نوع (مسدس) واصابها بثلاث رصاصات في البطن واليد والساق".



وأضاف، أن "الحادثة حصلت ضمن منطقة الحرية الثالثة بالعاصمة بغداد"، مبيناً ان "الزوج لاذ بالفرار".