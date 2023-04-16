مجهولة الهوية.. سقوط طائرة مُسيرة في مطار بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت في مدرسة التدريب الخاص (دبلن) بمطار بغداد الدولي من جهة مجهولة"، مبيناً: "تم تسليم الطائرة الى مركز التنسيق المشترك".وأضاف: "لم يتبين ان كانت الطائرة تحمل مواد متفجرة او لأغراض التصوير".