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مقتل موظف حكومي بنيران مسلحين في ميسان
محليات
2023-04-16 | 04:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,053 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الاحد، على فتح النار تجاه موظف حكومي في محافظة ميسان.
وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم اتجاه موظف حكومي في مديرية الزراعة بميسان اثناء ذهابه الى الدوام".
وأضاف، أن "رصاص المسلحين اسفر مقتل الموظف في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".
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