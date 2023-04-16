مقتل موظف حكومي بنيران مسلحين في ميسان

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم اتجاه موظف حكومي في مديرية الزراعة بميسان اثناء ذهابه الى الدوام".وأضاف، أن "رصاص المسلحين اسفر مقتل الموظف في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".