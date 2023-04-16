المُصادقة على تثبيت محاضري بابل

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (بابل) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١" متمنياً لهم "التوفيق في مسيرتهم التربوية".وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية بابل بلغ ٢٦٨٥٠ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".