المصادقة على تثبيت محاضري الكرخ الثانية والبصرة على الملاك الدائم

السومرية نيوز – محليات



صادق وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد 16 أبريل/ نيسان 2023، على تثبيت محاضري (الكرخ الثانية والبصرة) على الملاك الدائم.



وقالت وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (الكرخ الثانية والبصرة) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".



وأضاف البيان، ان "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الثانية بلغ ٥٠٨٣، أما محاضري البصرة فبلغ عددهم ٢٣٤١٣ مثبتاً على الملاك الدائم".

كما صادق وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، في وقت سابق من اليوم الأحد، على تثبيت محاضري بابل على الملاك الدائم.



وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (بابل) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١" متمنياً لهم "التوفيق في مسيرتهم التربوية".



وتابعت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية بابل بلغ ٢٦٨٥٠ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".