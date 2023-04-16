اعفاء مدير مديرية مجاري النجف ومعاونه وتكليف بديلاً عنهم (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر اعفاء مدير ومعاون مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف من منصبيهما واناطة المهام لما يأتي:-تكليف المهندس (وسام ساجت ناصر) بمهام مدير مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف وكالة.-تكليف المهندس (نزار عبد العباس العبودي) بمهام مدير مديرية المجاري انفة الذكر، على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره.