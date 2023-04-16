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مسؤول ذوي الإعاقة في واسط يستغل منصبه: شمل عائلته براتب المعين

محليات

2023-04-16 | 13:17
مسؤول ذوي الإعاقة في واسط يستغل منصبه: شمل عائلته براتب المعين
1,428 مشاهدة

قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إنَّ ملاكاتها في محافظة واسط ضبطت تلاعباً وتزويراً ومخالفاتٍ أدَّت إلى الإضرار في المال العام في عددٍ من دوائر المحافظة.

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط كشف عن قيام مدير قسم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة باستغلال منصبه وشمول والدته وشقيقته وأقاربه براتب المعين المتفرغ، وإضافة أسمائهم وأسماء أشخاصٍ آخرين غير مستحقين للراتب، مُبيّنةً قيامه بتزوير تقارير اللجان الطبيَّة وهوامش رئيس هيئة ذوي الإعاقة ووزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة، لافتةً إلى ضبط (108) إضبارة شمولٍ بالراتب".

وأضافت، أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ في إنشاء سياج وبوابات المدينة الرياضيَّة في الكوت التي تمَّ إنشاؤها بموجب العقد المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وإحدى شركات المقاولات بمبلغ (3,636,994,000) مليارات دينارٍ مع أمر الغيار الأول بمبلغ (250,450,000) مليون دينار، لافتة إلى عدم استغلالها منذ استلامها في العام 2013؛ ممَّا جعلها عرضةً للتجاوزات والسرقة والاندثار، الأمر الذي أدَّى إلى الإضرار بالمال العام".

وفي الهيئة العامَّة للضرائب - فرع واسط، "تمَّ تنفيذ عمليَّـتين، أولاهما تمَّ خلالها ضبط إضبارة محطة تعبئة وقودٍ، مشيرةً إلى قيام دائرة الضريبة بتزويد مالك محطة الوقود ببراءة ذمةٍ من الديون مُعنونة إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في واسط وذي قار، على الرغم من كونه مطلوباً لدفع رسومٍ وغراماتٍ وفوائد مصرفيَّـةٍ وقانونيَّةٍ للعام 2021، فضلاً عن عدم وجود الحسابات الختاميَّة للمحطة منذ إنشائها، وعدم قيام لجنة المسح الميدانيّ في الدائرة بزيارة المحطة؛ لمعرفة إنشاءات غير المشمولة بالإعفاء الضريبيّ، كما تمَّ ضبط طلباتٍ فارغةٍ مُوقَّعةٍ من قبل المُكلَّف مختومة بختم دائرة الضريبة دون تواريخ".

وفي العمليَّة الثانية، نوَّهت الدائرة إلى "ضبط إضبارة صيدلية؛ لوجود تلاعبٍ من قبل المُخمّن في احتساب مقدار قيمة الدخل الخاضع للضريبة للأعوام (2020 – 2023)، وخفض قيمة الدخل عن السنوات السابقة للتحاسب؛ ممَّا أدَّى إلى انخفاض قيمة الضريبة السنويَّـة للمُكلَّف، إضافة إلى قيام المُخمِّن بتخمين القيمة بناءً على كتبٍ واردةٍ من نقابة الصيادلة - فرع واسط، على الرغم من كونها غير ملزمةٍ له، ويكون التخمين بمراعاة السنوات السابقة عند تقدير قيمة الدخل".

وأشارت إلى "قيام مُديريَّة بلديَّات واسط بإعادة إعلان مزايدة قطعة أرضٍ على طريق بغداد – كوت سبق أن قامت مُديريَّة بلديَّة العزيزيَّة بإعلانها للمزايدة، ورست على أحد المزايدين بعد أن استنفدت جميع شروط الإحالة ودفع مبالغ التأمينات وأجور لجنة المزايدة، وارسال المحضر إلى مُديريَّة بلديَّات واسط؛ لغرض المُصادقة عليه، مُشدِّدةً على قيام الأخيرة بإعادة إعلان المُزايدة التي رست على مُزايدٍ آخر، خلافاً للضوابط والتعليمات دون وجود كسرٍ لقرار الإحالة أو نكول من رست عليه المُزايدة الأولى".
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