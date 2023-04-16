لتثبيت الشواهد التاريخية والإسلامية.. قائممقام سامراء يستقبل المعماري خالد السلطاني

وذكر بيان لمكتب القائممقام، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لغرض توثيق وتثبيت الشواهد التاريخية والشواهد الاسلامية التي تزخر بها مدينة سامراء وبرعاية وتنسيق النائب مثنى السامرائي، استقبل قائممقام سامراء بكر محمد شريف اليوم، خالد السلطاني وهو واحد من اكبر القامات المعمارية في العراق يرافقه الدكتور معتز/استاذ العمارة في كلية الهندسة بجامعة بغداد والدكتورة شذى العامري".من جهته قال الدكتور السلطاني، وفق البيان، ان "هذه الزيارة تأتي للمشاهدة الميدانية لهذه الاثار المهمة اذ في النية تأليف كتاب عن سامراء واثارها لما تمثله هذه المدينة من اهمية تاريخية بالغة ولاسيما في العمارة الاسلامية كونها تحتوي على شواهد شاخصة لغاية الان لحقبة مهمة في التاريخ".