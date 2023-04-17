لهذا السبب.. إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد

السومرية نيوز – محليات



أغلقت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، بشكل مؤقت.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية عملت على اغلاق جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد، بشكل مؤقت".



وأضاف، أن "سبب الاغلاق يأتي نتيجة اعمال الصيانة".





