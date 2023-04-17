الأنواء الجوية: امطار خفيفة نهاية الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الأماكن منها تكون رعدية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".