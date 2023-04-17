التربية تسمح لتلاميذ الصفوف الأولية أداء الامتحان النهائي مع الشفوي



السومرية نيوز – محليات



قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، السماح لتلاميذ الصفوف الأولية أداء الامتحان النهائي مع الشفوي.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت قراراً بالسماح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية الأولية ( الأول _ الثاني والثالث الابتدائي) من أداء الامتحانات النهائية بالتزامن مع موعد الإمتحانات الشفوية للعام الدراسي الحالي ( ٢٠٢٣-٢٠٢٤ )".