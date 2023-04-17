مصرف حكومي يطلق سلفاً لهذه الفئات

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشر بإطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".وأشار الى ان "المبلغ الممنوح حاليا (10) مليون دينار عراقي والتقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد".ودعا المصرف كافة الراغبين، الى "الحصول على السلفة تحديث بيانتهم الشخصية".