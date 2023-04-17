الصحة تصدر الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل

السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، صدور الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " وزير الصحة صالح الحسناوي صادق على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والاوائل للعمل على ملاك الوزارة".



ادناه الاسماء:



حملة الشهادات العليا لخريجي كليات التمريض ومعاهد تقنية وطبية وصحية