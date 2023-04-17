"اقرباؤه سلموه إلى الشرطة".. شاب يقتل طفلاً من أبناء جيرانه في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، انه "ورد اخبار الى الجهات المعنية بقيام شخص بتسليم نفسه واعترافه بقيامه بحادث قتل طفل في ناحية جسر ديالى حيث تم تشكيل فريق عمل".وأضاف انه "تم العثور على جثة الطفل من مواليد ٢٠١٤ طالب رابع ابتدائي يسكن منطقة حي السلام، عُثر عليه في قطعة ارض فارغه تبعد عن داره ٢٠٠ م حيث تبين قيام الشخص اعلاه تولد ٢٠٠٣ (جار الضحية) بقتله ورميه والهروب الى دار احد اقربائه في منطقة الرشاد والاعتراف لهم بارتكابه الجريمة".وأشار المصدر الى، أن "أقارب الجاني قاموا بتسليمه الى مركز شرطة الرشاد والمباشرة بالتحقيقات لمعرفة اسباب القتل".