إصابة شخصين إثر حادث سير في بغداد (صور)



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة شخصين إثر حادث سير مروري في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "شخصين اصيبا بجروح إثر حادث اصطدام مركبتين على طريق السريع الجديد دورة- يوسفية".



وأضاف أن "احد الاشخاص بحالة خطرة نتيجة"، مشيرا الى أن "الحادث تسبب بزخم مروري على الطريق".