التعليم تصدر أوامر وزارية بتعيين أكثر من ألف لحملة الشهادات

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي للوزارة إلى الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأوامر الوزارية (591)(592)(593) المؤرخة في 2023/4/16.