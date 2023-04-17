محافظ البصرة للسومرية: فرص عمل القطاع الخاص ستكون أكثر من الحكومي بالموازنة

وقال العيداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة البصرة قدمت خلال السنوات الأربعة الاخيرة فرص عمل كثيرة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص".وأضاف محافظ البصرة، أن "موازنة 2023 فيها فرص عمل كثيرة في القطاع الخاص بدرجة اكبر من القطاع الحكومي داخل المحافظة".ودعا العيداني الى "توسيع القطاع الخاص والعمل عليه لتشغيل العاطلين عن العمل بنسب أكبر".بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة احمد فهمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البطالة في محافظة البصرة تصل الى 70% من الخريجين بسبب العمالة الأجنبية التي دخلت بطرق غير رسمية،".وأشار الى ان "اغلب الشركات غير ملتزمين بقانون العمل العراقي"، مطالبا "حكومة البصرة المحلية والقوات الأمنية بمتابعة هذا الموضوع للحد من نسبة العمالة الأجنبية في المحافظة".ورأى فهمي أن "المشكلة الرئيسية تتمثل بتفضيل العمالة الأجنبية على العمالة العراقية في شركات القطاع الخاص بحجج واهية"، مستدركا "لدينا كفاءة في العمالة العراقية وخارجيين وقادرين على ان يقدموا كل الخدمات التي تحتاجها الشركات الاستثمارية في المحافظة".