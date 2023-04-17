اعادة اصدار ارساليات حديد في كمرك المنذرية الحدودي



السومرية نيوز – محليات

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، اعادة اصدار ارساليات حديد عبر كمرك المنذرية الحدودي لمخالفتها شروط الجهاز المركزي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "اعادت اصدار ارساليات (شيش حديد وحديد بليت وانابيب معدنية) لمخالفتها شروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر مركز كمرك المنذرية الحدودي.



وبينت الهيئة، بحسب البيان ان "عملية الاعادة تمت من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".