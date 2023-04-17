التربية تتيح الاعتراض على نتائج التقديم للدراسات العليا داخل العراق

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "حددت ثلاثة أيام للاعتراض بالنسبة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨".أما المديريات العامة في ديوان الوزارة، أشار البيان إلى أن "الاعتراض سيكون لمدة يومين بدءاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢".