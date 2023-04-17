النزاهة تضبط رئيسي وأعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار بصحة نينوى

وأشارت الدائرة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز إلى، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت ( 6) مُتَّهمين، هم كلٌّ من رئيسي لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة نينوى وأعضاء اللجنتين؛ على خلفيَّـة قيامهم بالتلاعب والتزوير في معاملة الصرف الخاصَّة بشراء كارتات الأحبار لجهاز طبع الهويَّات بمبلغ (25,150,000) مليون دينار، مُبيّـنةً أنَّـه تمَّ ضبط أصل معاملة الصرف".وأضافت أنَّ "ملاكات المُديريَّة تمكَّـنت أيضاً من ضبط مُتَّهمٍ يعمل في صيدليَّـةٍ بناحية القيارة، بعد ضبط (50) علبة امبول تُستخدَمُ؛ لمنع تخثُّر الدم تعود لمُؤسَّساتٍ صحيَّةٍ تمَّ تسريبها من المُستشفيات الحكوميَّة؛ لتتمّ المُتاجرة بها في الصيدليَّـات الأهليَّـة".وتابعت أنَّ "ملاكاتها ضبطت في عمليَّةٍ ثالثةٍ مُعقِّبين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - الهيئة الغربيَّة - فرع نينوى؛ لقيامهما بتعقيب دفاتر تجهيز وترويج استمارة قطع المنتوج لمادة زيت الغاز للمُولّدات، دون وكالةٍ رسميَّـةٍ أو تخويلٍ".وأكَّدت الدائرة انها "نظمت ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340 و331) من ق.ع.ع".