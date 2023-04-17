بالوثائق.. تواقيع برلمانية تخص "الصحوات" في الموازنة

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن تواقيع برلمانية تخص "الصحوات" في مشروع الموازنة العامة.

وقرر مجلس النواب، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته التي عقدها أمس الأحد، مفتوحة، إذ خصصها لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).