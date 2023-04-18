بعد يومين من إغلاقه.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية باشرت بإعادة فتح جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد، امام سير المركبات"وأضافت، أن "هذه الخطوة اُتخذت بعد انتهاء اعمال الصيانة واغلاقه لمدة يومين".وكانت القوات الأمنية قد عملت، أول أمس الأحد، على اغلاق جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد، لمدة يومين؛ لأغراض الصيانة.