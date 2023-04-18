طقس العراق.. امطار خفيفة خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وفي اقسامها الغربية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن منها تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في أقسامها الشرقية تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".