خلال أسبوع.. توقيف 37 حالة ابتزاز الكتروني و23 قضية عنف أسري بالعراق

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا، وبعمليات متفرقة، أوقفت 37 حالة ابتزاز الكتروني، و23 حالة عنف أسري في مختلف محافظات البلاد بغضون الأسبوع الأخير".وأضافت، أن "أغلب حالات الابتزاز التي تمكنت من معالجتها ناجمة عن سوء استخدام الضحايا للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي"، مبينة أن "أغلبهم من الفتيات المراهقات".ودعت الشرطة المجتمعية المواطنين كافة، خصوصا النساء والفتيات منهم الى "عدم التعويل على العلاقات والصداقات القائمة عبر الفضاء الالكتروني؛ كونها محفوفة بالمخاطر والمشاكل الجسيمة".