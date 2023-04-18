التخطيط تُعلن تفاصيل خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية لعام 2023

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، وجه بتوفير الظروف المناسبة لعمل الصندوق وتمكينه من تنفيذ خطته السنوية. التي تتضمن تنفيذ المشاريع ذات الصبغة الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الماء والكهرباء والطرق والمدارس في المناطق الأكثر فقرا".واوضح إن "الخطة تتضمن، توقيع عقود لتنفيذ (144) مشروعا في مختلف المحافظات موزعة بواقع (8) مشاريع في محافظة الانبار (26) مشروعا في محافظة ميسان و(24) مشروعا في محافظة المثنى مع (10) مشاريع في محافظة بابل و (6) مشاريع في محافظة نينوى و (5) مشاريع في محافظة الديوانية. وكذلك (31) مشروعا في محافظة صلاح الدين و(24) مشروعا في محافظة اربيل و(9) مشاريع في محافظة السليمانية ومشروعا واحدا في محافظة ذي قار، إضافة إلى إعادة إعلان (4) مشاريع لمحافظة ذي قار ومثلها في محافظة الأنبار".وأشار البيان إلى، إن "الخطة للأشهر (نيسان، آيار ، حزيران) تتضمن تنفيذ حملات الحشد المجتمعي في محافظات واسط والديوانية، وذي قار، وبغداد وبابل ونينوى، إضافة إلى دراسة واختيار المشاريع واكمال متطلباتها للمرحلة الثانية في محافظات الديوانية، وديالى وذي قار وبابل وبغداد والسليمانية والانبار، واربيل، والنجف والبصرة وكربلاء، والمرحلة الثالثة في محافظة دهوك باقليم كردستان".ولفت الى، ان "الخطة تشمل ايضا تدقيق الكشوف الفنية لمشاريع المرحلة الأولى في محافظات ديالى، بغداد، وميسان وكربلاء، وذي قار وكركوك، ومشاريع المرحلة الثالثة في محافظات صلاح الدين، المثنى ونينوى،وبين، إن "المرحلة الثانية تتضمن : تهيئة المتطلبات وإعداد التقرير البيئي لمحافظات ديالى وبغداد ، والنجف وكركوك و كربلاء ، وواسط ، واربيل والبصرة والمرحلة الثانية لمحافظة نينوى".