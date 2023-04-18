لغاية هذا الموعد.. المرور تُقرر تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية واشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي ولرفع العبء عن كاهل المواطن ولإقبال اصحاب الدراجات بكافة انواعها من ضمنها (التك تك والستوتة) على تسجيلها، تقرر تمديد العمل بتسجيلها".وأضافت، أن "فترة التسجيل سُتمدد لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٣٠/٥/٢٠٢٣ بدلا من ١/٥/٢٠٢٣".