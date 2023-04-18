التعليم تصدر أمراً وزارياً بتعيين 134 شخصاً من حملة شهادات العليا

السومرية نيوز – محليات



أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، أمرا وزاريا بتعيين 134 من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس.

وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العبودي أصدر أمرا وزاريا بتعيين مئة وأربعة وثلاثين من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة.



ودعت الوزارة، المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي، الى "الحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأمر الوزاري 594 المؤرخ في 2023/4/17".